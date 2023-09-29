الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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روسيا: لا نخطط لاستدعاء آخر أو تعبئة جديدة

روسيا
روسيا

قال الأميرال البحري فلاديمير تسيمليانسكي، نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، إن هيئة الأركان العامة الروسية لا تخطط لاستدعاء آخر.

هيئة الأركان العامة الروسية

واضاف هيئة الأركان العامة الروسية، في مؤتمر صحفي قبل مسودة الخريف التي تبدأ في الأول من أكتوبر "أود أن أؤكد أن هيئة الأركان العامة (القوات المسلحة الروسية) ليس لديها خطط لمزيد من التعبئة".

 

هناك فترات استدعاء مرتين سنويًا في روسيا. وبدأ الاستدعاء في الخريف الماضي بعد شهر من الموعد المعتاد بسبب الاختناقات في مكاتب التجنيد وسط التعبئة الجزئية.

 

جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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