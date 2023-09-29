المنصورة صوت التاريخ وأرض البطولات

المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية مدينة السحر والجمال، واحدة من أجمل الأماكن السياحية التي تتمتع بها مصر بشكل كبير، و مدينة المنصورة غنية بالمقاصد السياحية التاريخية التى تُشعرنا بعظمة الحضارة المصرية، وتُذكرنا بالانتصارات الجليلة، وملامحها التاريخية التى تبدأ من بداية الحروب الصليبية على مصر وصولًا إلى العصر الحالى، وتمثّل لوحة رائعة الجمال تتيح للزائر فرصة التعايش مع رحلة التاريخ على أرضها.

عرفت باسم جزيرة الورد، ثم سميت بالمنصورة، تقع على خط عرض 31 ْ شمالاً وخط الطول 35 َ 31 ْ شرقاً على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط، على بعد 120كم شمال شرقي القاهرة.

أنشأها الملك الكامل أحد ملوك الدولة الأيوبية عام 1221 ميلادية وعرفت باسم جزيرة الورد لأنها كانت محاطة بالمياه من ثلاث جهات وكانت بها أكبر حدائق ورد في مصر.

ثم سميت بالمنصورة بعد النصر فيما سمي لاحقا بمعركة المنصورة الذي حققه الشعب المصري على الحملة الصليبية السابعة التي حاولت احتلال مصر. ونقل ابن دقماق من كتاب «الانتصار عن كتاب تقويم البلدان» للمؤيد عماد الدين بأن المنصورة بناها الملك الكامل بن العادل عند مفترق النيل على دمياط وأشموم، وبينهما جزيرة البشمور بناها في وجه العدو لما حاصر الفرنج دمياط وقال ابن دقماق أن المنصورة تقع قبالة بلدة تسمى طلخا وهي مدينة بها حمامات وأسواق وهي على ضفة النيل الشرقي.

ظهرت أول خريطة لمدينة المنصورة في نهاية القرن التاسع عشر (سنة 1887م) بمقياس رسم 1: 2000، ويتضح منها أن العمران كان مقصوراً على الرقعة المحصورة ما بين نهر النيل شمالاً والمدافن القديمة (الساحة الشعبية حالياً).

ذكرها المقريزى في خططه فقال إن هذه البلد على رأس بحر أشموم (وهو البحر الصغير الآن)، بناها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في سنة 616 هـ عندما ملك الفرنج مدينة دمياط، فنزل في موضع هذه البلدة وخيم به، وبنى قصراً لسكناه وأمر من معه من الأمراء والعساكر بالبناء فبنيت هناك عدة دور ونصبت الأسواق، وأدار عليها سوراً مما يلي البحر (يقصد فرع النيل الشرقي) وستره بالآلات الحربية والستائر، وسميت بالمنصورة تفاؤلا لها بالنصر ولم يزل بها حتى استرجع مدينة دمياط، ثم صارت مدينة كبيرة بها المساجد والحمامات والأسواق.

وصفها الأديب والفيلسوف أنيس منصور بأنها المورد الرئيس للعبقرية المصرية فهي التي أنجبت العشرات من من ألمع نجوم الصحافة والأدب والسياسة وأثرت الثقافة العربية بمختلف مجالاتها.

شهدت مولد أجيال من العمالقة في كل المجالات، ومن أبنائها علي مبارك أبو التعليم في مصر ولطفي السيد أبو الفلسفة والفكر والشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة ومن الأدباء والمفكرين الدكتور محمد حسين هيكل وأحمد حسن الزيات والدكتور رشاد رشدي والفيلسوف عبدالرحمن بدوي والنحات محمود مختار والكاتب والفيلسوف أنيس منصور، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ومن الشعراء كامل الشناوي ومأمون الشناوي وصالح جودت وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي وعالم الفضاء الدكتور فاروق الباز .

والمنصورة تضم أهم معلم سياحي تاريخي يرصد بطولات أهل المنصورة متمثلا في (دار بن لقمان)، وتنسب دار ابن لقمان إلى القاضي إبراهيم بن لقمان وتعد أشهر دار ارتبط بها التاريخ الإسلامي، وهى تقع وسط مدينة المنصورة وقد أخذت شهرتها بعد أن سجن فيها (لويس التاسع) ملك فرنسا قائد الحملة الصليبية على مصر في العام 1250م لمدة شهر بعد معركة شرسة بالقرب من المنصورة حيث افتدته زوجته وأطلق سراحه في 7 مايو من نفس العام، وقد أنشئ بالدار متحف تاريخي يحوي اللوحات والصور التي توضح دور الشعب المصري في هزيمة الصليبيين، كما يضم أيضا بعض الملابس والأسلحة التي استخدمت في المعركة.

ولعل أبرزالأماكن السياحية بها قصر (محمد بك الشناوي)، وقد اشترته وزارة الثقافة عام 2005 لتحويله لمتحف قومي، وقامت وزارة الآثار بتسجيله كأثر إسلامي يضم آثار الدقهلية التي تنتمي للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية، وشيد القصر نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين في العام 1928 ونال مالكه شهادة من الرئيس الإيطالي عام 1931 تؤكد أن قصره من أفضل القصور التي شيدت على الطراز المعماري الإيطالي خارج إيطاليا، وعرف القصر بـ (قصر الأمة) بعد أن استضاف الملك فاروق وسعد زغلول ومصطفى النحاس وأحييت به كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عدداً من الحفلات.