وكيل الأوقاف: السيرة المحمدية أثارت إعجاب العديد من علماء الغرب

أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أهمية الاقتداء بالنبي في الأفعال والأقوال، قائلا: نعيش هذه الأيام ذكرى خير خلق الله "المولد النبوي"، وعلينا أن نعلن حبنا للنبي.

السيرة المحمدية

وقال الكيلاني، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن النبي غير مسار البشرية إلى الخير والفضيلة، ورسخ مجموعة من القيم والأخلاق التي بنت عليها الأمة الإسلامية.

وتابع: السيرة المحمدية أثارت إعجاب العديد من علماء الغرب، حيث أبدوا اندهاشهم بفصاحة النبي، وهو الأمي الذي لم يتعلم، بالإضافة إلى حضوره وشخصيته القوية التي كان يتمتع بها.

وأوضح أن الله أمرنا بالاقتداء بأثر النبي، حيث ورد في القرآن الكريم ، « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا».

وأكمل: النبي هو الشخص الوحيد الذي لم يكن في حياته خطوط حمراء، حيث الجميع كان على علم بكافة أفعال وأقوال النبي، موضحًا أن جميع تفاصيل حياة النبي معروفة للبشرية، لكي تكون أفعاله وأقواله تكون سنة واقتداء بعد ذلك.