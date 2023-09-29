أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة للمستهلك بأسيوط

رصدت “الوفد” خبر سار للمستهلكين في أسواق مدينة أسيوط، تم تسجيل تراجع في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة. يعتبر الفراخ البيضاء من أهم اللحوم المستهلكة بشكل واسع في العديد من الأسر المصرية، وتعتبر أسعارها المعتدلة أمرًا ضروريًا للعديد من الأسر.

وقد شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفراخ البيضاء، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. ولكن في خطوة إيجابية، توجهت الأسعار نحو الانخفاض في اليوم الجمعة في أسواق أسيوط.

حيث تراوحت الأسعار بحسب التقارير الأخيرة كالتالي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم حيث وصلت إلى 73 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر البيع للمستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

وصل سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك إلى 100 جنيه للكيلو، وهذا السعر يتفاوت حسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

في حين أن أسعار الفراخ البلدي سجلت استقرارًا اليوم ووصلت إلى حوالي 120 جنيهًا للكيلو، فإن ذلك يتفاوت حسب المنطقة.

أسعار البانيه

وقد شهدت أسعار البانية انخفاضًا حيث وصلت إلى حوالي 170 جنيهًا للكيلو.

هذا الانخفاض يأتي في ظل محاولات الحكومة للحد من الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات الأساسية وتوفير منتجات جيدة وبأسعار معقولة للمواطنين.

علاوة على ذلك، تهدف حكومة مصر إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن في الأسعار.

بالنظر إلى تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم، يمكن للمستهلكين في أسيوط الاستفادة من هذه الفرصة وشراء الفراخ بأسعار تناسب ميزانياتهم. يجب على المستهلكين أن يكونوا حذرين ويقوموا بمقارنة الأسعار في عدة أماكن قبل الشراء، لضمان الحصول على أفضل الصفقات.

من المهم الآن المحافظة على استدامة هذا الانخفاض في أسعار الفراخ البيضاء وضمان استمرار الأسعار المعقولة في المستقبل. يجب أن يلعب الحكومة والمنتجون الدور الهام في ضمان توافر المنتجات بكميات كافية وبأسعار معقولة لتلبية الطلب المتزايد.

يجب الاستمرار في تعزيز الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية في سوق الفروج وضبط المخزون ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

في النهاية، يجب على المستهلكين في أسواق أسيوط الاستمتاع بهذا التراجع في أسعار الفراخ البيضاء والبقاء حذرون للحصول على أفضل الصفقات. ويجب أيضًا على الجميع دعم المزارعين المحليين والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم المحلية بأسعار معقولة وجودة عالية.