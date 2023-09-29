ارتفاع سعر الثوم و استقرار أسعار الخضروات بأسيوط

شهدت أسعار الخضار والفواكه، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، ارتفاع سعر الثوم إلى مستوى قياسي بلغ 55 جنيهًا. وترصد "الوفد" مستجدات الأوضاع في سوق أسيوط خلال التقرير التالي :-

أسعار الخضار

سجل الفلفل المحلي سعراً قدره 20 جنيهاً، وارتفع سعر الجزر إلى 30 جنيهاً، وزاد سعر الطماطم إلى 25 جنيهاً، ووصل سعر البطاطس إلى 16 جنيهاً، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 20 جنيهاً، ووصل سعر الباذنجان الأبيض الطازج إلى 10 جنيهات. وارتفع سعر الثوم إلى 55 جنيهاً، والكوسة إلى 30 جنيهاً، والبصل إلى 35 جنيهاً، والليمون إلى 30 جنيهاً، والفلفل الملون إلى 55 جنيهاً، والفول إلى 35 جنيهاً، والبامية إلى 45 جنيهاً.

أسعار الفاكهة

تم تسجيل سعر الموز بقيمة 20 جنيهًا، ووصل سعر التين إلى 70 جنيهًا. بلغ سعر الشمام 15 جنيهًا للواحدة، وتم تسجيل سعر الجوافة بقيمة 25 جنيهًا. أما المشمش، فوصل سعره إلى 30 جنيهًا. ارتفع سعر التفاح الأخضر وتراوح بين 70 و80 جنيهًا. بلغ سعر البطيخ بين 40 و50 جنيهًا للواحدة. تم تسجيل سعر الأفوكادو بقيمة 180 جنيهًا، وسجل سعر الكمثرى 30 جنيهًا. ووصل سعر الكيوي إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر الكنتالوب بين 12 و15 جنيهًا. ووصل سعر البرقوق الأسود إلى 50 جنيهًا. بلغ سعر البرتقال البلدي 20 جنيهًا، وسجل سعر البرتقال الصيفي 12 جنيهًا. وبلغ سعر العنب المستورد 80 جنيهًا، بينما سجل سعر العنب البلدي 50 جنيهًا.