موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا .. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره سان جورج الأثيوبي في مباراة إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي أقيمت بالقاهرة أيضاً بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

ويسعى الأهلي لتكرار فوزه على منافسه الأثيوبي وتأكيد جدارته بالعبور إلى ثمن النهائي، وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه حول قدرته على الإحتفاظ بلقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد أكد عقب نهاية مباراة الذهاب أن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة.‏

كما عبر المدير الفني للأعلي عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام ‏سانت جورج، وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة، لا سيما أنه يعلم ‏أن المصريين يعشقون كرة القدم، وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع ‏الجماهير.‏

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

تنقل مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس