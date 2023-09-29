افتتاح 22 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة بـ 10 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (205) مساجد منها (147) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وتستكمل الوزارة خطتها لافتتاح المساجد خلال العام الحالي وذلك وفقًا لاستراتيجة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. أولاد أبو هاني الخربة – الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط

2. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الجيزة

3. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف القليوبية

4. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

6. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير

7. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير

8. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار

9. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى

10. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف الشرقية

11. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير

12. أبو نمر - السعديين - فاقوس

13. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير

14. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح

مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد المجانة البحرية – المظاطلي – مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط

2. الأجابة – القبيبة – فرشوط

3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا

4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا

5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا

6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت

مديرية أوقاف الأقصر

7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة