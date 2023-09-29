البطاطس بــ 15 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 ، إرتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، واستقرارا في اسعار البيع والشراء لبعض الأصناف الأخرى سجل البطاطس سعر 15 جنيهًا للكيلوواستقر سعر الكوسة 15 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر بامية بــ 35 جنيهًا للكيلو ، والطماطم بــ 20 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ 10 جنيهات للكيلو ، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 12 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 12 جنيهًا للكيلو .

وبلغ سعر الملوخية بــ 10 جنيهات ، وتراوح سعر اللوبيا بــ 30 جنيهًا للكيلو ، وسجلت أسعار بيع الليمون بـ 15 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد، والبطاطا بـ 10 جنيهات للكيلو ، وسعر ربطة النعناع 5 جنيهات، والكرنب يتراوح بين 20 لــ 25 جنيها للواحدة ، والثوم 'الشرش' بـ 3 جنيهات ، وتراوح سعر ربطة الخضار 'البقدونس والشبت والكسبرة' تتراوح بين 5 لــ 7 جنيهات، و'القتة' بـ 7 جنيهات للكيلو

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الجمعة ، حيث جاءت أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري 35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر بيع المانجو العويس 40 جنيهًا للكيلو ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين الرمادي 20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز 20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ 20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها ، وبلغ سعر الجوافة بـ 15 جنيها للكيلو ، والبرقوق الكيلو بـ 25 جنيها، والبلح الكيلو بـ 15 جنيها للنوع البلدى و'الأمهات' 15 جنيها، والسيوى بـ 20 جنيها والأحمر 'زغلول' بـ15 جنيها، الكمثرى الكيلو بـ 20 جنيهاجديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .