الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البطاطس بــ 15 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

البطاطس
البطاطس

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023  ، إرتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، واستقرارا  في اسعار البيع والشراء  لبعض الأصناف الأخرى   سجل البطاطس  سعر  15 جنيهًا للكيلوواستقر سعر الكوسة 15 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر بامية بــ 35 جنيهًا للكيلو ، والطماطم بــ 20 جنيهًا  للكيلو  ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 12 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 12 جنيهًا للكيلو  .

وبلغ سعر الملوخية بــ 10 جنيهات ، وتراوح سعر اللوبيا بــ 30 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 15 جنيهًا  للكيلو ، وبلغت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد، والبطاطا بـ 10 جنيهات للكيلو ، وسعر ربطة النعناع 5 جنيهات، والكرنب يتراوح بين 20 لــ 25 جنيها للواحدة ، والثوم 'الشرش' بـ 3 جنيهات ، وتراوح سعر ربطة الخضار 'البقدونس والشبت والكسبرة' تتراوح بين 5 لــ 7 جنيهات، و'القتة' بـ 7 جنيهات للكيلو

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الجمعة ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين الرمادي  20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز 20  جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها ، وبلغ سعر الجوافة بـ 15 جنيها للكيلو ، والبرقوق الكيلو بـ 25 جنيها، والبلح الكيلو بـ 15 جنيها للنوع البلدى و'الأمهات' 15 جنيها، والسيوى بـ 20 جنيها والأحمر 'زغلول' بـ15 جنيها، الكمثرى الكيلو بـ 20 جنيهاجديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

الجريدة الورقية