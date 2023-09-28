الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: اليوم وغدا ذروة الموجة الحارة (شاهد)

الأرصاد
الأرصاد

أكدت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا الجمعة هما ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة على القاهرة الكبرى غدا.

 

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الأرصاد تكشف مواعيد ذروة ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

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ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 38 درجة بالفيوم

وتابعت “غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ dmc”، اليوم الخميس، أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا لن يكون مصحوبا بارتفاع نسب الرطوبة.

 

وأشارت إلى أن البلاد تقع تحت تأثير مرتفع جوي يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس، وتسود أجواء شديدة الحرارة معظم فترات النهار.

 

وواصلت غانم أن مصر لن تتأثر بالمنخفض الجوي الموجود في اليونان حاليا، لافتة إلى أن اليونان تتأثر بمنخفض جوي سطحي أدى إلى سقوط الأمطار.

 

وأوضحت  أن مصر تتأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الشرقية، وامتداد مرتفع جوي، بينما اليونان تتأثر بمنخفض جوي.

 

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