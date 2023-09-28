صبحي: نعمل على فتح فرص عمل ومجالات جديدة للشباب واحياء الحرف التراثية

افتتح مساء اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض "بيزنس يا شباب" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير العمل حسن محمد شحاتة ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر والذي يأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفكرة المعرض والذي يشارك فيه شباب مصري من جميع مراكز الشباب بجمهورية مصر العربية ويأتى تحت شعار " شباب مصر مستقبلها " والذي يعد اكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب .

ونوه وزير الشباب الى أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب وهو ما ساعدنا فى اطلاق فكرة المعرض .

وحرص وزير الشباب والرياضة على التأكيد على أن إقامة المعرض من أجل احياء الحرف التراثية واليدوية ومساعدة الشباب علي فتح منافذ لبيعها وتسويقها من خلال الوزارة ومراكز الشباب وبالتعاون مع الرقابة المالية والتى ستتيح للشباب المشارك فى المعرض تقديم خدمات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وهو ما يؤكد على الدور والجهود الكبيرة للدولة والحكومة المصرية من اجل دعم وتقديم المساعدة للشباب المصري وتشجيعهم على فتح مجالات جديدة وتوفير العديد من فرص العمل من خلال تشجيع الصناعة المحلية واليدوية وهو الذي بالتبعية سيساهم فى القضاء على البطالة.

وارجع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السبب فى اختيار اسم المعرض " بيزنس يا شباب " حيث اننا نخاطب الشباب ونعمل بالفعل ريادة اعمال للشباب من اجل تمكينهم بسوق العمل.

وأضاف صبحي أننا نتعاون مع العديد من الشركاء لانجاح هذا المعرض الهام ومنهم اليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالاضافة للرقابة المالية وهيئة سوق المال .

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية معرض "بيزنس يا شباب" الذي يشجع الشباب المصري على استغلال إمكانياتهم في زيادة الإنتاج والترويج لتلك المنتجات بما يعزز أهمية المنتج المصري، فضلًا عن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تشجيع الشباب والابتكار وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري محور رئيس من محاور إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ويتم إدراجه في مختلف الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ولذا فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الجهود الوطنية في هذا الصدد من خلال إطلاق العديد من المبادرات من بينها برنامج أورنج كورنرز بالتعاون مع السفارة الهولندية والقطاع الخاص والذي يشجع رواد الأعمال والشباب في صعيد مصر في مختلف القطاعات وقام بتخريج 76 رائد أعمال وشركة ناشئة حتى الآن 58% منهم من السيدات.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى فضلًا عن القطاع الخاص وشركاء التنمية لإطلاق مبادرة "شباب بلد" والتي تعد نسخة من المبادرة العالمية للأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، حيث يتم تعزيز التعاون من خلالها بهدف تنمية مهارات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى برنامج "مشواري" الذي نظمته الجهات الوطنية بالتعاون مع منظمة "يونيسيف" وبلغ عدد الشباب المستفيدين من خلال برامج تطوير المهارات والتوجيه المهني ضمن البرنامج لنحو 64 ألف شاب من مختلف محافظات مصر.

ويبلغ عدد المشاركين فى المعرض ١٥٠ عارض وعارضة بعدد ١٥٠ جناح يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوي الجمهورية باعمالهم المتميزة .

ويقوم بالاشراف على تنفيذ المعرض الادارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وبالتعاون مع جميع الادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ويقام المعرض باستاد القاهرة الدولي لمدة اسبوع كامل فى الفترة من ٢٨ سبتمر حتى ٤ اكتوبر ٢٠٢٣ ويفتح المعرض ابوابه بالمجان للجمهور طوال ايام المعرض .