نابولي يسخر من أوسيمين والاندية السعودية تترقب موقف اللاعب

سخر نادي نابولي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق، حيث أظهر من خلال مقطع فيديو اللاعب وهو يطلب من الحكم احتساب ضربة جزاء، وعندما تم احتسابها أهدرها أوسيمين.

سخر النادي الإيطالي من اللاعب لكنه لم يمر بسهولة لينعكس على اللاعب وتتطور الأزمة بين اللاعب وناديه، وسط توقعات بمطالب للرحيل في يناير المقبل، لتظهر أندية الدوري السعودي من جديد في الصورة لضم النجم النيجيري لأحد انديتها في الميركاتو الشتوي المقبل.

الأندية السعودية تترقب موقف أوسيمين

تترقب الاندية السعودية في الفترة الحالية الموقف والأزمة بالكامل حيث ترغب في معرفة ما ستصل إلية الازمة بين النجم النيجيري وناديه، آملين أن تنتهي برحيل المهاجم في الميركاتو الشتوي المقبل لأحد أندية الدوري السعودي.

كان أوسيمين من أبرز المطلوبين لدعم هجوم نادي الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن بعد فشل الصفقة تعاقد الزعيم مع ميتروفيتش المتألق بشكل كبير في المواجهات الماضية.

نابولي يرد على الراغبين في ضم أوسيمين

وضح نادي نابولي من خلال بيان رسمي يرد على كل من يرغب في استغلال موضوع أوسيمين، وأكد الفريق أنه لم يقصد أي اساءة ضد مهاجمه فهو "ثروة وكنز" والدليل على ذلك رفض الفريق لكل العروض الخارجية.

يعتبر النجم النيجيري فيكتور أوسيمين من بين هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 4 أهداف سجلها بعد مرور 4 جولات من الكالتشيو، ويحتل فريقه المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.