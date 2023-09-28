مدارس باريس جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

يواصل المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، متابعته الدقيقة لعملية تحضير المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وذلك في إطار متابعته لمنظومة التعليم في الوادي الجديد وبناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبإشراف حنان مجدى نائب المحافظ وقد أشاد مدير عام لإدارة باريس التعليمية بالجاهزية التامة للمدارس التابعة لها في استقبال الطلاب وتجهيزها بشكل يليق ببداية العام الدراسي.

وبدأت المدارس في إقامة أنشطة وفعاليات متنوعة لتزيين الفصول الدراسية والأروقة، بهدف خلق بيئة تعليمية محفزة ومريحة للطلاب. وقد تم استخدام الألوان الزاهية والمواد الديكورية المبتكرة لجعل المدارس أكثر جاذبية وتجميلها بشكل ملفت للنظر.

وتهدف هذه الجهود إلى خلق جو من الحماس والتشجيع للطلاب للانخراط بنشاط في العام الدراسي الجديد. فالمؤسسات التعليمية هي مساحات حيوية تساهم في تنمية القدرات والمهارات لدى الطلاب، ومن ثم فإنها تحتاج إلى مظهر يتناسب مع طبيعة العملية التعليمية.

واشتملت التجهيزات على إعداد ركن خاص بالمكتبة حيث يتم عرض الكتب المختلفة والمجلات والمواد الثقافية الأخرى، بهدف توفير مصدر إثرائي للطلاب. كما تم تجهيز أقسام الحاسوب بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا لتعزيز تعلم الطلاب في مجال التكنولوجيا وتطوير مهاراتهم.

وتعد هذه الخطوات مناسبة وضرورية لبدء العام الدراسي بشكل جيد ولتوفير بيئة مناسبة للتعلم والتطور الشخصي للطلاب. وبفضل التنسيق الجيد والجهود المبذولة، يمكن القول بأن مدارس إدارة باريس التعليمية في الوادي الجديد على استعداد كامل لاستقبال العام الدراسي الجديد وتقديم تجربة تعليمية متميزة لطلابها.

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد

مدارس باريس تتزين وتتجمل وتعلن جاهزيتها لاستقبال طلابها في العام الدراسي الجديد