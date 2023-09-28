80 شابا وفتاة بأسيوط يشاركون فى نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة " إدارة البرلمان والتعليم المدنى" فعاليات الصالون البرلمانى ضمن الخطة الصيفيه تحت شعار “ صيف شبابنا ” حيث نفذت لقاءات الصالون البرلمانى لاعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ علي مستوي الادارات الفرعيه لمحافظة اسيوط .

وانطلقت فعاليات اليوم من مركز شباب رزقة الدير المحرق التابع لإدارة شباب القوصية بمشاركه (80) شابا وفتاة يمثلون الشعب البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ بالهيئات الشبابية التابعة للأداره

بدأ اللقاء بجلسة حوارية حول اهمية دور الشباب في المشاركة السياسية لترسيخ قيم الديمقراطية من خلال الممارسة العملية بنموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ

شرح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيه بمصر - تطور الحياه النيابيه في مصر منذ دستور 23 وحتى التعديلات الدستوريه والهدف من هذه التعديلات – دور التعدديه الحزبيه في دعم الديمقراطيه وتاثيرها في الحياه النيابيه

تم بعد ذلك عمل حوارات مع الحضور من الساده النواب الحاضرون حول كيفية اجراء المناقشات وتقديم الاسئله وطلبات الاحاطه والاستجوابات وكيفية تقديمها للساده المسئولين تحت قبة البرلمان .

عرض اهم ما يقدمه النائب من خدمات لابناء القريه او المركز او المدينه التى يعيش فيها ومناقشة بعض من مواد اللائحه الداخليه لمجلس النواب المصرى (الاجهزه البرلمانيه للمجلس )-

تم بعد ذلك تم طرح باب الاسئله من الساده الحضور حول صحة انعقاد الجلسات بالمجلس – الحصانه البرلمانيه – خروج الاعضاء عن حدود اللياقه فى المجلس ودور لجنة القيم – كيفية الترشح لعضوية اللجان

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور /أحمد سعد عبد المعطى مدرس القانون العام ضد بكلية الحقوق – جامعة اسيوط

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وتوجيهات الدكتورعلاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب .

مشاركة 80 شاب وفتاة برلمان أسيوط ينفذ اللقاء الثامن من لقاءات الصالون البرلماني

مشاركة 80 شاب وفتاة برلمان أسيوط ينفذ اللقاء الثامن من لقاءات الصالون البرلماني