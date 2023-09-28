ختام دورة إسعافات أولية لأعضاء أندية التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي بأسيوط

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “الاداره العامه للشباب” \فعاليات “ دورة الاسعافات الأولية لأعضاء اندية التطوع ” والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام ضمن خطه انديه التطوع بالمديريه حيث حاضرت ختام الدورة ناديه صلاح محمود و زينب شحاته يوسف “ تمريض ” من مديريه الصحه باسيوط

حيث تضمنت فعاليات الدورة عمل ورشة وشرح تفصيلي عن الإسعافات الأولية في العديد من الحالات مثل النزيف والاختناق بالإضافة إلى كيفية إسعاف المصاب بفقدان الوعي والكسور بأنواعه.

كما تناولت تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة، كما تضمنت شرح تفصيلي عن الإجراء المتبع في حالات النزيف والاختناق وفقدان الوعي والكسور بأنواعها، توضيح أنواع الإصابات من حروق و صعق كهربى والجروح والإغماءات و كيفية التعامل مع كل حالة .

كما أكدت علي أهمية الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التي تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تُساعد في إنقاذ حياة المصاب، والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة٠

يأتي تنظيم الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، من أجل تأهيل أعضاء أندية التطوع لثقل خبراتهم وتنميه مهاراتهم ليكونوا مؤهلين للقيام بدورهم في أي مكان ومواجهة أي موقف مفاجئ والتعامل مع الحالات الطارئة من منطلق الدور الذي تقوم به أندية التطوع في خدمة المجتمع والعمل التطوعي

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ،وإشراف عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب٠

ختام فعاليات دوره الاسعافات الاوليه لاعضاء انديه التطوع بمركز شباب ناصر النموذجي