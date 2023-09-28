"رياضة أسيوط" تجرى اختبارات المواهب بمشروع اللبطل الأولمبي "لعبة ألعاب القوى"

أجرت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط اختبار إنتقاء المواهب الجديدة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي فى "لعبة العاب القوى"، مرحلة البراعم تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل"وذلك بمركز شباب ناصر باسيوط، بمشاركة 103 لاعبين.

وذلك بحضور محمد علي محمود مدير الإدارة العامة للرياضة ،واللجنة المختصة من الاداره العامه لبرامج الموهبه الرياضيه بالاداره المركزيه للاداء الرياضي والمشكله من استاذ مصطفى رمضان محمد الإدارة المركزيه للاداء الرياضي ،واستاذ محمد زكريا محمد محمد الاداره المركزيه الرياضى الرياضيه ،دكتور وسام سيد أحمد مدير فني لرياضه العاب القوى ،دكتور محمد عبد الرؤوف دياب خبير فني لرياضه العاب والأستاذ اسامه منصور خليفه نظم المعلومات IT.

وشهدت اختبارات اليوم إقبال شديد وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بهذا المشروع القومي حيث بلغ عدد المشاركين 103 لاعبين، وتم إجراء الإختبارات لهم في النواحي البدنية والمهارية ثم النفسية، قياس الطول والوزن، ثم التخصصية.

وأكد دكتور علاء وكيل الوزارة، أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية.

يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الإفريقية والعربية والاقليمية والدولية.

ولفت جاد ، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسيه وهي مرحله الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب.

وأكد دكتور علاء جاد أن استراتيجيه المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيا في مختلف الالعاب واعدادهم ليصبحوا ابطالا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدوليه

وأضاف أن الاستثمار فى الشباب استثمار مربح باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليًا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورعلاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة احمد السويفي وكيل المديرية للرياضة

رياضة أسيوط تجرى اختبارات المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي "لعبه العاب القوى"

رياضة أسيوط تجرى اختبارات المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي "لعبه العاب القوى"

رياضة أسيوط تجرى اختبارات المواهب بالمشروع القومي للبطل الاولمبي "لعبه العاب القوى"