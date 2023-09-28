جنوي يضع روما في موقف محرج ويتقدم عليه بثنائية

تمكن فريق نادي جنوي من تسجيل هدفين مقابل هدف وحيد لصالح نادي روما، في الشوط الاول من المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جنوي يتقدم على روما بهدفين في الشوط الاول

افتتح التسجيل لنادي جنوي اللاعب البرت جوذموندسون في الدقيقة 5 وتمكن نجم روما برايان كريستيانتي من تسجيل هدف التعادل للذئاب في الدقيقة 22، ليعود ماتيو ريتيجوي ويسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

بنتيجة الشوط الاول يكون نادي جنوي قد وصل للمركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، من 3 هزائم وتعادل وانتصار وحيد، وفوز إضافي سيتم احتسابة حال تحقيق الفوز على روما الليلة.

على الجانب الأخر نادي روما الذي حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في مواجهتين وتلقى الهزيمة في مثلهم، وحتى الآن يتأخر الفريق بهدفين ليكون أقرب لتذوق الهزيمة الثالثه، والذي حال حدوثه سيكون الذئاب في المركز السادس عشر من الترتيب بـ 5 نقاط، ويبتعد بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.