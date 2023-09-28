لتوزيع الزى والأدوات المدرسية.. تنفيذ مبادرة «يوم الخير» بمراكز شباب أسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ مبادرة "يوم الخير" بمراكز شباب المحافظة لتوزيع الزى والادوات المدرسية ، فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لمساعدة الفئات الاكثر احتياجا ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، من خلال أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب بمحافظات مصر .

حيث نفذت مبادرة من داخل مركز شباب كوم بوها بإدارة منفلوط ، وشهدت المبادرة إقبال كبير من أهل الخير على المشاركة فى توفير مستلزمات وأدوات الدراسة بمراكز الشباب، للتسهيل على المواطنين البسطاء والمحتاجين

تتضمن المبادرة جمع الملابس والشنط والأدوات المدرسية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ،للتخفيف عن كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم وتحقيق التضامن الاجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم، وهذا من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمة مجتمعيه

وأوضح دكتور علاء جاد وكيل الوزارة، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بدأت الإعداد لتنفيذ المبادرة خلال الفترة من الأول من سبتمبر الجارى حتى اليوم 25 سبتمبر و بالتنسيق مع الإدارات الفرعية قامت أندية الفتاة وأندية التطوع بمراكز شباب المحافظة، بتجميع الزى المدرسى و الشنط المدرسية بمحتوياتها لتوزع بالمجان، كمساهمة بسيطة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بكل ربوع مصر للأسر المستحقة، تأكيداً على دور مراكز الشباب و تحملها لمسؤليتها المجتمعية .

يذكر أن مبادرة " يوم الخير" من المبادرات المميزة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وقد تم اطلاق المرحلة الأولي منها في عيد الفطر المبارك و المرحلة الثانية في عيد الاضحي، لكونها تعكس الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة في دعم الأسر الأكثر احتياجا .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

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