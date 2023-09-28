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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عشرات الآلاف من الأرمن يغادرون إقليم ناجورنو كاراباخ

الأرمن
الأرمن

تتوالى مشاهد نزوح آلاف الأسر الأرمينية في إقليم كاراباخ هاربين من أحد أقدم الصراعات في المنطقة، على طول الطريق الجبلي من ناجورنو كاراباخ باتجاه أرمينيا.

الأرمن

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، عن الصراع لجغرافية ملغومة بعرقيات شتى، في ظل وجود مئات السيارات المتراصة في صفوف محملة بالأطفال والنساء والمتاع التي تنتظر الفرار من أوضاع كارثية.

 

وذكر أن أكثر من 50 ألفا من أصل 120 ألف أرميني في ناجورنو نزحوا إلى أرمينيا في واحدة من أكبر عمليات النزوح في جنوب القوقاز منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث أرجع الأرمن أسباب نزوحهم إلى الفرار من عمليات إطلاق النار والجوع والاضطراب والمعاناة التي عايشوها في كاراباخ.

 

ويرفض أرمن الإقليم العيش كجزء من أذربيجان بعدما تعالت المطالبات الأذرية بوجوب اندماج العرقية الأرمينية والذوبان كغيرها كباقي العرقيات الأخرى في كنف المواطنة والدولة الأذرية. 
 

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