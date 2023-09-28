القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

حصلت مجموعة كبيرة من القنوات على حقوق نقل مباراة الهلال والشباب في الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي، والمقرر لها ان تام على ملعب ستاد فيصل بن فهد.

يحتل نادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل نادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

ومن المقرر ان تنقل مواجهة الهلال ضد الشباب عبر مجموعة كبيرة من القنوات في السعودية وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأمريكا الشمالية، ومن أبرز القنوات الناقلة هي شركة الرياضة السعودية وقناة فوكس الامريكية بجانب قناة ماكس.

تُنقل مباراة الهلال والشباب عبر قنوات SSC 1 SD وقناة SSC1 HD .

قناة SPO TV.

قناة FOX SPORT USA .

قناة PLAY 10 .

قناة MAX SPORT 1 HD .

قناة SPILER 1 TV .

من المقرر ان تقام مباراة الهلال ضد الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستكون المنافسة في لقاء يُطلق عليه "ديربي الرياض الثاني".