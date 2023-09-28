مدارس الفرافرة بالوادي الجديد جاهزة لاستقبال العام الدراسي

أعلن المهندس سيد عبدالعزيزأن مدارس إدارة الفرافرة التعليمية بالوادي الجديد قد استعدت بشكل جيد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك بناء علي تقارير الفحص والمتابعة، وقد أكد مدير عام الإدارة على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

تم تنفيذ العديد من الخطط والإجراءات لضمان جاهزية المدارس، تم العمل على إجراء الصيانة الضرورية للمرافق والبنية التحتية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، وتم أيضًا توفير المستلزمات التعليمية الأساسية وتجهيز الفصول الدراسية بالأثاث والتجهيزات اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، بهدف تطوير مهاراتهم التعليمية ورفع كفاءتهم في التعامل مع الطلاب. وتم أيضًا توفير دورات تثقيفية للطلاب حول الصحة والسلامة والنظافة الشخصية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الوادي الجديد.

تم أيضًا العمل على تحسين نظام النقل المدرسي، حيث تم توفير الحافلات المجهزة بشكل جيد لضمان وصول الطلاب إلى المدارس بأمان وفي الوقت المحدد. وتم أيضًا تنظيم فرق لمتابعة وتنظيم حركة الطلاب، وذلك لتسهيل توجيههم وتوجيههم إلى الفصول الصحيحة.

وفي ضوء جهود الإدارة والمعلمين والعاملين في المدارس، يتوقع أن يكون العام الدراسي الجديد مثمرًا وناجحًا بالنسبة للطلاب في إدارة الفرافرة التعليمية. وتؤكد إدارة الوادي الجديد على التزامها بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص تعليمية متميزة للطلاب، من أجل تنمية مواهبهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

مدارس إدارة الفرافرة التعليمية بالوادي الجديد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة الفرافرة التعليمية بالوادي الجديد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة الفرافرة التعليمية بالوادي الجديد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة الفرافرة التعليمية بالوادي الجديد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدارس إدارة الفرافرة التعليمية بالوادي الجديد استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد