"إلياس" تستكمل ما بدأته "دانيال" بفيضانات عارمة في اليونان (فيديو)

ضربت الفيضانات، وسط اليونان للمرة الثانية في سبتمبر، وتضررت مدينة فولوس بشكل خاص بعد أن خلفت العاصفة سابقا 17 قتيلاً وتسببت في أضرار جسيمة.

وأنقذت الشرطة مئات الأشخاص خلال الليل وفي وقت مبكر من يوم الخميس، بعد أن ضربت عاصفة جديدة البلاد بعد أسابيع فقط من الفيضانات التي خلفت 17 قتيلاً، وقالت خدمة الإطفاء إنها ساعدت أكثر من 250 شخصا في المنطقة.

وأعلنت السلطات حظر التجول في فولوس، المدينة التي يسكنها ما يقرب من 140 ألف شخص، مع وصول عاصفة تسمى إلياس، وسرعان ما حولت الشوارع إلى أنهار.

وتسببت العاصفة في وقت سابق في حدوث فيضانات في جزيرة إيفيا القريبة من أثينا، وانقطعت الكهرباء عن جزء كبير من فولوس وغمرت المياه أقسامًا من المستشفى المحلي، على الرغم من استمرار تشغيل المنشأة، كما جرى إخلاء ما لا يقل عن ثماني قرى خارج فولوس. ومن المتوقع أن يهدأ إلياس يوم الجمعة.

في وقت سابق من شهر سبتمبر، تعرض وسط اليونان للدمار بسبب كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت بسبب العاصفة دانيال. ظلت فولوس بدون مياه صالحة للشرب لأكثر من أسبوعين، ولم يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة المرافق المحلية بشكل كامل. خلفت العاصفة دانيال 17 قتيلاً، ودمرت المحاصيل، وقتلت عشرات الآلاف من حيوانات المزرعة في منطقة واسعة في قلب الإنتاج الزراعي في اليونان.

وقال وزير الزراعة في اليونان، ليفتيريس أفجيناكيس، إن فرق التنظيف تخلصت من أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكنها ما زالت غير قادرة على الوصول إلى أكثر من 12 مزرعة دجاج معزولة عن الطرق المؤدية إليها. وقال إن المحاصيل التي تم إتلافها تشمل القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.

وجاءت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أعقاب حرائق مدمرة في اليونان هذا الصيف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا، معظمهم من المهاجرين المحاصرين في غابة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا.

نصائح مهمة للتعامل مع الفيضانات

الابتعاد عن المناطق المنخفضة: ابتعد عن المناطق المنخفضة والأودية ومجاري الأنهار في حالة توقع فيضانات. قد تكون هذه المناطق أكثر عرضة للخطر.

عدم عبور المياه الجارية: تجنب عبور المياه الجارية أو المناطق المغمورة بالمياه بسيارتك أو سيرًا على الأقدام. قد يكون من الصعب تقييم عمق المياه وقوة التيار.

الابتعاد عن أسلاك الكهرباء: تجنب الاقتراب من أسلاك الكهرباء المكشوفة أو المناطق التي تتدفق فيها المياه بقوة. يمكن أن تكون هذه المناطق خطرة وتشكل خطرًا على الحياة.

الحذر من الأمراض المنقولة بالمياه: تجنب الاتصال بالمياه الملوثة وقم بغسل اليدين جيدًا بالصابون والماء النظيف بعد التعامل مع المياه الفيضانات.

الالتزام بتوجيهات السلطات: اتبع توجيهات السلطات المحلية والدوريات الأمنية والفرق الإنقاذ. قد تقدم السلطات إرشادات هامة وأمان للتعامل مع الفيضانات.

البقاء على تواصل: تأكد من البقاء على تواصل مع الأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بمكان إقامتك والتحقق من سلامتهم أيضًا.

الحصول على مساعدة: في حالة الحاجة، لا تتردد في طلب مساعدة من السلطات المحلية أو فرق الإنقاذ. يمكن أن يقدموا المساعدة والدعم في مثل هذه الحالات.