الجامعة العربية تخصص ١٦ ألف دولار لجائزة التميز الإعلامى

قال السفير أحمد رشيد خطاب، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن الإعلاميين والصحفيين والمصورين عرضوا حياتهم للمخاطر أثناء تغطية فيضان ليبيا وزلزال المغرب، لافتًا إلى أن العديد من الدول العربية تعرضت لكوارث طبيعية بسبب التغيرات المناخية، وكان لا بد من تغطيتها إعلاميًا بشكل احترافى، وسط الفيضانات والجبال والمنازل المنهدمة، مما يشكل خطورة على الصحفى والمصور لنقل المشاهد الواقعية والمؤلمة للعالم، موضحا أنه وجب التركيز على السلامة الجسدية لهؤلاء الإعلاميين الذين يساهمون فى بناء المواطن العربى بتزويده بالمعرفة، لذا يستحقون تخصيص جائزة إعلامية لهم لما يقدمونه من خدمات، لافتًا إلى أن العمل الصحفى مصحوب بكثير من المخاطر أثناء تأدية عملهم بكل تفانٍ وإيمان.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» على هامش الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامى العربى فى دورتها الثامنة.

من جانبه أعلن حمد سعيد، رئيس لجنة جائزة التميز الإعلامى العربى، عن أن جدول أعمال يدرس كافة المقترحات الواردة من الدول فيما يتعلق بمجال الجائزة واختيار المجال الأكثر توافقًا مع الانشغالات العربية وأولويات إعلامنا العربى، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع يفرض على اللجنة أعباءٍ إضافية، حيث يتعين عليها دراسة هذا المشروع بمزيدٍ من التأنى والتعمق لخروجه فى شكله الأمثل بما يتماشى مع أهمية الجائزة.

