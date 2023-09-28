جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة اوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإسباني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الروخي بلانكوس أمام نادي اوساسونا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مباريات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا

وجاء الفارو موراتا على رأس تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا ويعاونه في خط الهجوم النجم الفرنسي انطوان جريزمان، بوجود أوبلاك وفيتسيل، وضم تشكيل الأبيض والأحمر كل من:-

في حراسة المرمى: يان اوبلاك.

في خط الدفاع: فيتسل وخيمينيز وهيرموسوس.

في خط الوسط: مولينا كوكي ولورينتي وساؤول نيجيز ولينو.

في خط الهجوم: الفارو موراتا وأنطوان جريزمان.

وتواجد على مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا كل من جربيتش وجوميز وأزبيليكتويتا وخافي جالان وكوستيس ماركو وريكيلمي خيسميرا والجباري ونينو.