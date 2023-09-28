نوير يعود لتدريبات " البايرن" بعد غياب

أعلن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني اليوم الخميس عن عودة حارسه الدولي مانويل نوير إلى التمارين الجماعية بعد غياب استمر لفترة 10 أشهر.

وجاء تغيبه بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج.

قال نوير " 37 عاما " بعدما شارك في جزء من التدريب الجماعي "إنه شعور رائع أن أعود إلى الملعب مع زملائي، لقد جعلني ذلك أشعر بالسعادة.

وبعدما تدّرب مع الحارسين الآخرين في النادي سفين أولريخ والإسرائيلي دانييل بيريتس، وقف نوير بين الخشبات الثلاث خلال تمارين أجراها رفاقه.

وأصيب نوير القائد التاريخي لبايرن ميونخ، الفائز بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، ومنتخب "دي مانشافت"، بطل العالم 2014، بجروح خطيرة في أوائل ديسمبر 2022 خلال ممارسته رياضة التزلج، بعد عودته من كأس العالم عام 2022 في قطر، حيث خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات.

وعاد نوير تدريجيا إلى التمارين، مع العودة إلى الملعب في منتصف مايو للخضوع للتمارين الفردية.

وسعى نوير نصب عينيه للمشاركة بالتحضيرات الصيفية لبايرن وأن يكون جاهزا بنسبة 100 في المئة، لكنه احتاج إلى مزيد من الوقت، بما في ذلك إجراء عملية جراحية في نهاية يوليو، خطط لها بايرن ضمن برنامج إعادة تأهيله، لإزالة قطعة معدنية.

يأمل نوير في أن يشارك في أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر، في حين يواجه منافسة قوية من مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني.