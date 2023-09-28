شاهد كوتينيو يسجل أول أهدافه في الدوري القطري

تمكن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو اعب فريق نادي الدحيل القطري من تسجيل هدف فريقه الاول في شباك نادي المرخية، بالمواجهة الجارية بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري القطري لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كوتينيو يسجل أول أهدافه في الدوري القطري

هدف كوتينيو جاء في الدقيقة 49 من عمر منافسات الشوط الاول بالمواجهة الجارية بين الطرفين ليكون الهدف الثاني لنادي الدحيل في نظيره المرخية أصحاب الأرض في لقاء الجولة.

ساهم الهدف الذي سجله كوتينيو من ركلة حرة مباشرة في وصول فريقه لـ 10 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، إذا انتهت المواجهة بتلك النتيجة محققًا الانتصار الثالث هذا الموسم.

فيديو هدف كوتينيو مع الدحيل في المرخية

سجل كوتينيو أول أهدافه مع الدحيل في الدوري القطري والذي جعل هجوم فريقه يصل إلى الهدف رقم 13 حتى الآن كثاني أقوى هجوم في المسابقة خلفًا لنادي السد المتصدر والأقوى هجومًا.