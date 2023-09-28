الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يجري جولة تفقدية للمقر الجديد لنقابة محامي غرب طنطا| صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية للمقر الإداري الجديد لنقابة غرب طنطا، برفقة محمد خليل، النقيب الفرعي، وذلك على هامش الاحتفالية التي تقيمها النقابة الفرعية لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من المحامين.

واطلع نقيب المحامين، على مراحل تجهيز المقر، وأوصى بسرعة الانتهاء من ما تبقى من أعمال، وتجهيزه بالشكل الذي يليق باضلمحامين، وذلك لافتتاحه مطلع عام 2024.

ويولي عبدالحليم علام، اهتمامًا خاصَا بملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها الإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.

وجددت النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

مواد متعلقة

بعد تدخل الرئيس لإنقاذه.. قصة فولة بطل كمال الأجسام المصري

نقيب المحامين: عبور الأزمات منحة من الله ولدي خبرة 31 عاما

العالم الهولندي يكشف سبب زلزال اليوم

اكتشاف لوح طيني يحتوي على لغة تركيا فقدت قبل 3000 عام

سر البرق العكسي الصاعد من برج الساعة باتجاه السماء.. شاهد

لون وملمس العينين يكشفان عن مشاكل صحية مقلقة

نقابة محامي شمال القاهرة تنظم أمسية دينية احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف

الحرب تُجلي 23 أسدًا من السودان

الجريدة الورقية