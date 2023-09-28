نقيب المحامين يجري جولة تفقدية للمقر الجديد لنقابة محامي غرب طنطا| صور

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية للمقر الإداري الجديد لنقابة غرب طنطا، برفقة محمد خليل، النقيب الفرعي، وذلك على هامش الاحتفالية التي تقيمها النقابة الفرعية لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من المحامين.

واطلع نقيب المحامين، على مراحل تجهيز المقر، وأوصى بسرعة الانتهاء من ما تبقى من أعمال، وتجهيزه بالشكل الذي يليق باضلمحامين، وذلك لافتتاحه مطلع عام 2024.

ويولي عبدالحليم علام، اهتمامًا خاصَا بملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها الإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.

وجددت النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.