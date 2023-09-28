إدارة الخارجة التعليمية مدارسها جاهزة لاستقبال الطلاب

يتابع المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد سير منظومة العمل بمدارس الوادى الجديد إستعدادا للعام الدراسى الجديد في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

ووجه وكيل التعليم بالوادى الجديد بتوجيهات محددة بشأن تجهيز المدارس بكافة المستلزمات اللازمة لإستقبال الطلاب بتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومريحة للطلاب والمعلمين.

ومن جانبه، أوضح مدير عام إدارة الخارجة التعليمية أن المدارس جاهزة لإستقبال الطلاب وأن جهوداً مضاعفة تبذل حالياً لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع.

وأضاف المدير العام أن إدارة الخارجة التعليمية تولي أهمية كبيرة لعملية التعليم والتعلم في الوادي الجديد، وستقوم بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للطلاب والمعلمين، من أجل تحقيق التميز والنجاح في العام الدراسي الجديد.

إدارة الخارجة التعليمية مدارسها جاهزة لإستقبال الطلاب

إدارة الخارجة التعليمية مدارسها جاهزة لإستقبال الطلاب

إدارة الخارجة التعليمية مدارسها جاهزة لإستقبال الطلاب

إدارة الخارجة التعليمية مدارسها جاهزة لإستقبال الطلاب