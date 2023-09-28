توزيع جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية

سلم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، جوائز مسابقة "مجسم حصان جامح" للفائزين في مسابقة جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 108 حصان عربي من جنسيات "السعودية، المغرب، الكويت، قطر، المانيا" بالإضافة إلى المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية على النحو التالي: المجموعة الأولى مهرات عمر أقل من سنة وقد فازت المهرة غزل سبحه بالمركز الأول، وجاءت المهرة فريده ساندرا بالمركز الثاني، وفازت المهرة كاميليا آل داود بالمركز الثالث، وفازت افراح الصافنات بالمركز الرابع، وجاءت المهرة مليكا آل نوادر دره بالمركز الخامس.

والمجموعة الأولى "أ" مهرات عمر سنة جاءت المهرة نبوية رباب في المركز الأول، وجاءت المهرة نديرة رباب في المركز الثاني، وفازت المهرة تالين ديفا العبد بالمركز الثالث، وفازت المهرة مليكة النجيب بالمركز الرابع وفازت المهرة تمارا آل فريد بالمركز الخامس.

والمجموعه الأولي "ب" فازت المهرة هاميس آل نجيب بالمركز الأول، والمهرة إن تي كي مايس بالمركز الثاني، والمهرة عايده آل شعت بالمركز الثالث، والمهرة سكر آل علوي بالمركز الرابع، وجاءت المهرة صافية خديجة في المركز الخامس.

وفي المجموعة الثانية مهرات عمر سنتين، فازت المهرة غزل تميم بالمركز الأول، والمهرة سميره رباب بالمركز الثاني، والمهرة قمر سبحة بالمركز الثالث، والمهرة كنوز عبير بالمركز الرابع، وجاءت المهرة إن تي كي زوزو في المركز الخامس.

والمجموعة الثالثة مهرات عمر ٣ سنوات، فازت المهرة بركة درة بالمركز الأول، والمهرة ريانة الصياد بالمركز الثاني، والمهرة منار تهاني بالمركز الثالث، والمهرة انساتا نور الإسلام بالمركز الرابع، والمهرة مزيانة الهرميل فازت بالمركز الخامس.