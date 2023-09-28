شباب الوادي الجديد ينهون تدريباتهم استعداداً لحفل تخريج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لحفل تخريج دفعة محافظة الوادي الجديد لمشروع "ابدأ حلمك"، أحد أهم الأنشطة الفنية التي ينظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتي تقام في العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل ضمن أسبوع ثقافي مكثف احتفالا بإعلان المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وبالتزامن مع يومها الوطني.

وأشاد المدير الفني للمشروع أحمد طه، بالمستوى الفني للطلبة، خلال زيارته لمدينتي الداخلة والخارجة خلال اليومين الماضيين، في إطار الاستعدادات النهائية لحفل التخرج بعد أشهر من التدريب المتواصل. . ووجه طه الشكر لمدربي المشروع وهم الدكتور عمرو الأشرف مدرب السينوغرافيا، والمخرج أحمد السيد. المدرب التمثيلي الفنان مناضل عنتر مدرب الأداء والحركة، المايسترو حسام حسني مدرب الموسيقى، الكاتب سعيد حجاج مدرب المسرح، الفنان ماهر الحجار مدرب الإيقاع والبانتومايم، والمخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع في المركز. المركز الثقافي بصعيد مصر.

يعد المشروع من أهم المشاريع الفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات من خلال ورش عمل مجانية على الفنون المسرحية وإعداد الممثل الشامل المدير التنفيذي للمشروع الفنان د. هاني كمال، وتنظم الفعاليات بالوادي الجديد تحت إشراف القسم الثقافي بالوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل.

وفي المرحلة الأولى من المشروع تم تخريج دفعات من محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، وفي المرحلة الثانية تم تخريج محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ. تمت الموافقة على الفرق من هذه المحافظات كمجموعات مسرحية نوعية، ويتم حاليًا تنفيذ التدريب على المشروع في العريش والوادي الجديد.