بالأرقام.. الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن جهود الدولة في تنمية قطاع البترول، قائلا: "الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول بالأرقام والأدلة".

قطاع البترول

وقال رمضان أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك 2.65 تريليون قدم مكعب مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة خلال عام.

وأضاف أن قطاع البترول حقق خلال 9 سنوات طفرة غير مسبوقة بالأقام والدلائل، موضحًا أن الدولة كانت تستورد 3 مليارات دولار من الغاز الطبيعي، وكانت فاتورة الاستهلاك لتوفير الاحتياجات المحلية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل جهود القيادة السياسية، موضحًا أن الدولة استطاعت أيضًا أن تصدر الغاز الطبيعي بكميات محدودة ولكن حققت الدولة من خلاله فائضاً من النقد الأجنبي.

