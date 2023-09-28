ضبط مرتكبى واقعة مقتل طالب بكفر الشيخ

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بتاريخ 26 الجارى من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم ) مصاب بعيار نارى بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهى الكائن بدائرة القسم ، وتوفى أثناء علاجه .

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة يضم ( عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وأنه حال تواجدهم بإحدى المراكب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل قام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم ، مما أدى لإصابة المجنى عليه ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم وتم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية "المستخدمة فـي الواقعة " - 2 خزينة بندقية خرطوش - طبنجة مطموسة الأرقام – عدد من الطلقات النارية -كمية من مخدر الهيروين )،وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين بطريقة عشوائية لإرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.