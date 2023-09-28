مستشفى الصدر بأسيوط تدخل الخدمة بعد إنتهاء أعمال التطوير

أعلن الدكتور محمد زين وكيل وزراة الصحة بمحافظة أسيوط، عن عودة العمل بمستشفى الصدر في محافظة أسيوط في قسم الاستقبال والأقسام الداخلية. وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الجزئي التي تمت في المستشفى.

وتم تحسين وتجديد البنية التحتية للمستشفى وتجهيز الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة لتوفير أفضل خدمة صحية للمرضى. وقد تم أيضا تدريب العاملين في المستشفى على استخدام هذه الأجهزة الحديثة وتطبيق أعلى المعايير الطبية والتمريضية.

وتعد عودة العمل بمستشفى الصدر خبرًا سارًا لأهالي محافظة أسيوط والمناطق المجاورة، حيث يعتبر المستشفى منطقة مهمة لتلقي الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يتم توفير خدمات طبية متميزة وعالية الجودة للمرضى في القسم الداخلي وقسم الاستقبال.

ويجب الإشارة إلى أن المستشفى سيعمل وفقًا لإرشادات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). حيث سيتم اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لضمان سلامة المرضى والعاملين في المستشفى.

وباستئناف العمل بمستشفى الصدر، ستتمكن المحافظة من تلبية الاحتياجات الطبية للسكان المحليين والقاطنين بالقرب منها، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

إن استئناف العمل في المستشفى هو خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية في محافظة أسيوط، وتعكس التزام وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية الممتازة للمواطنين.

مستشفى الصدر بأسيوط تدخل الخدمة مرة اخري بعد انتهاء أعمال التطوير الجزئي

مستشفى الصدر بأسيوط تدخل الخدمة مرة اخري بعد انتهاء أعمال التطوير الجزئي

مستشفى الصدر بأسيوط تدخل الخدمة مرة اخري بعد انتهاء أعمال التطوير الجزئي

مستشفى الصدر بأسيوط تدخل الخدمة مرة اخري بعد انتهاء أعمال التطوير الجزئي

مستشفى الصدر بأسيوط تدخل الخدمة مرة اخري بعد انتهاء أعمال التطوير الجزئي