كاراتيه الأهلي بطلاً للدوري الممتاز

تمكن فريق الشابات للكاراتيه بالنادي الأهلي من التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، في منافسات الكوميتيه، بعدما قدم عروضًا مميزة للغاية على مدار مباريات البطولة.



وخاض فريق شابات الكاراتيه بالأهلي 23 مباراة خلال كافة منافسات البطولة، نجح في الفوز بها جميعًا، ليحصد أكبر عدد من النقاط ويُتوج باللقب، وكان من بينها فوزه على الزمالك بنتيجة 3 – صفر.

وحصد في فعاليات المركز الثاني في البطولة نادي ههيا، بينما حصد المركز الثالث نادي الطيران، وحصل نادي الزمالك على الترتيب الرابع.

يد الأهلي في بطولة أفريقيا ..

وعلى صعيد فريق اليد للرجال الأول بالأهلي ، استهل مشواره في بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها الكونغو، بالفوز على فريق فاب الكاميروني

أقيمت المباراة على صالة الألعاب الرياضية «نيكول أوبا» بالكونغو، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-18.

وأشاد ديفيد ديفيز المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي»، بالمستوى الذي قدمه الفريق في مباراة الافتتاح أمام فاب على المستويين الدفاعي والهجومي، معربًا عن أمله في مواصلة العروض القوية لحصد اللقب الإفريقي.