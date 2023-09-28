محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل في نظام التتبع والمراقبة الإلكتروني

تابع اللواء محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، سير العمل في نظام التتبع والرصد الإلكتروني بديوان عام المحافظة، والذي تم تجهيزه ضمن جهود الحكومة لتعزيز السيطرة وتحقيق الانضباط والتعامل بسرعة مع المواقف المختلفة.

وفي هذا السياق، تهدف منظومة التتبع والمراقبة الإلكترونية إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة. وقد تم تكوين فريق عمل متخصص من قبل المحافظة لتنفيذ وإدارة هذه النظام، وتم توفير التدريب المناسب للعاملين على النظام بهدف ضمان سرعة وفعالية الاستجابة للمواقف.

تعتمد منظومة التتبع والمراقبة الإلكترونية على استخدام تقنيات حديثة مثل الأجهزة الإلكترونية المتنقلة وبرامج الحاسوب. يتم توزيع هذه الأجهزة على المشرفين والمفتشين في مختلف الإدارات والأقسام في الوادي الجديد. وتتيح لهم هذه الأجهزة تسجيل البيانات والصور وإرسالها مباشرة إلى النظام الرئيسي في ديوان المحافظة. وبهذه الطريقة، يمكن للمسؤولين التحقق بشكل سريع وفعال من تنفيذ القرارات والمعايير المنصوص عليها.

توفر هذه المنظومة العديد من المزايا التي تعود بالفائدة على المحافظة وسكانها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسهم في تقليل حالات الفساد والتلاعب في الإجراءات الإدارية، حيث يتم تسجيل كل خطوة بشكل إلكتروني وتبقى محفوظة في النظام للتدقيق في أي وقت. وبالتالي، يتم تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه المنظومة للموظفين والمشرفين فرصة الاستجابة السريعة في حالة المشاكل المستعصية أو الحوادث الطارئة. فمع وجود الأجهزة الإلكترونية المتنقلة، يمكن للمشرف أو المفتش الوصول إلى الواقعة بسرعة وتقديم المساعدة المطلوبة بشكل فوري.

ويجري العمل على تفعيل هذه المنظومة في جميع المجالات والقطاعات في المحافظة، بما في ذلك الصحة والتعليم والأمن والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المنظومة إلى تحسين كفاءة الأداء الإداري وتعزيز جودة الخدمات في المحافظة. وبالتالي، يتوقع أن تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في الوادي الجديد وتحقيق رؤية الحكومة في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وأعرب اللواء محمد الزملوط وحنان مجدي نائب المحافظ عن سعادتهما بمستوى التقدم الذي تم التوصل إليه في تنفيذ هذه المنظومة، وأكدا على استمرار الجهود لتوسيع نطاقها والعمل على تطويرها بشكل مستمر. ونوها بأنها ستصبح أداة قوية للرقابة والمراقبة، وستعزز من ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط والشفافية في العمل الإداري.

وأمر المحافظ بمتابعة كافة المواقع التي تم ربطها إلكترونيًا بالمنظومة على مدار 24 ساعة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة الموقف، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالمنظومة على مستوى المحافظة. لجهوده المتميزة في ضبط وتنظيم النظام.