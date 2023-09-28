لقاء وفد الهيئات النووية مع وفد الإمارات بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الرابع بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، عقد اللقاء بمشاركة الدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً ثنائيا مع وفد الجانب الإماراتي حيث استعرض اخر مستجدات انشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

وقد ترأس اللقاء من الجانب المصري الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وترأس الوفد الإماراتي السفير حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

وتناول اللقاء تبادل المعلومات بشأن الوضع الحالي لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية ومحطة براكة للطاقة النووية الإماراتية، وأيضا تباحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات وكذلك توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية تهدف الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ووضع إطار عمل للتنسيق بين الطرفين في مجال التطوير، والتعاون، والتنفيذ فيما يخصّ البرنامج النووي المصري والإماراتى.