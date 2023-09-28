الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري.. مابولولو يدرك التعادل للإتحاد السكندري أمام الاسماعيلي

مابولولو لاعب الاتحاد
مابولولو لاعب الاتحاد

استطاع مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في إدارك هدف التعادل لفريقه أمام الاسماعيلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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الاتحاد السكندري يقرر تجديد عقد مابولولو

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مابولولو على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

 

أحرز مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندري فى الدقيقة 30 من احداث اللقاء لتصبح النتيجة هدف لمثله.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد :
وسبق أن التقى الاتحاد والإسماعيلي في 96 مباراة، فاز الدراويش في 45 بينما فاز أبناء السيد البدوري في 26 وحسم التعادل نتيجة 25 مباراة.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 152 هدفا في شباك الاتحاد، في حين سجل زعيم الثغر 90 هدفا في شباك الدراويش.

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