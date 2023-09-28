الدوري المصري.. مابولولو يدرك التعادل للإتحاد السكندري أمام الاسماعيلي

استطاع مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في إدارك هدف التعادل لفريقه أمام الاسماعيلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحرز مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندري فى الدقيقة 30 من احداث اللقاء لتصبح النتيجة هدف لمثله.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد :

وسبق أن التقى الاتحاد والإسماعيلي في 96 مباراة، فاز الدراويش في 45 بينما فاز أبناء السيد البدوري في 26 وحسم التعادل نتيجة 25 مباراة.

أحرز لاعبو الإسماعيلي 152 هدفا في شباك الاتحاد، في حين سجل زعيم الثغر 90 هدفا في شباك الدراويش.