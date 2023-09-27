مابولولو على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي مساء غد الخميس على ستاد الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز تحت مسمي "دوري نايل".

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قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري

حراسه المرمى: المهدى سليمان وعمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح وأحمد ياسين وسيف تقى وأحمد غنيم ومحمود شبانة وكريم الديب وعمرو صالح وإسلام أبو سليمة.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور وبلال السيد وعمر الوحش وهانى الطامى وبيكالى اوبامى وناصر ناصر.

خط الهجوم: أحمد عيد ورجب عمران وبنجامين بوايتنج وأحمد عادل ميسي ومابولولو.

موعد مباراة الاتحاد و الاسماعيلي في الدوري المصري

تقام المباراة على في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .