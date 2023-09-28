وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع الاستعدادات الإدارية لبدء العام الدراسي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد "2023/2024".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.



وعقد عبد العزيز، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الاتصال المرئي، لمناقشة ومناقشة آخر الأخبار والاستعدادات للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

وناقش ممثل التعليم في الحكومة خلال اللقاء مع الحضور خطة العمل لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأشار إلى ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس لضمان تغطية العجز في التخصصات المختلفة.

ومن الضروري ضمان إعداد المدارس بشكل مستمر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تكثيف المراقبة الميدانية خلال الساعات القليلة المقبلة لمديري الإدارات والوكلاء التربويين، وكذلك فرق المراقبة واللجان المكونة للمراكز التعليمية لرصد آخر التطورات لحظة بلحظة، وضرورة التأكد من جاهزية جميع المدارس والتأكد من استكمال أعمال الصيانة البسيطة والكاملة للمنشآت التعليمية.

وعرض عبد العزيز، خطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، مسلطاً الضوء على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة جاذبة للطلاب وفي الوقت نفسه توفر لهم وسائل الدعم النفسي والمعنوي، خاصة للطلاب في المدارس، والصفوف التعليمية الأولى، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد متغيرات فيروس كورونا وتطهير الفصول الدراسية والمختبرات في أسرع وقت ممكن.

تنفيذ سياسة الباب المفتوح وحل المشكلات على الفور.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ سياسة الباب المفتوح في المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع لمقترحات وآراء أولياء الأمور وحسن استقبالها وكذلك آراء المعلمين والطلبة ووضع الحلول للمشكلات. مشاكل. في الحال.

وأعرب عن تقديره وثمن زيادة المسطحات الخضراء التي شهدتها مدارس المحافظة تنفيذا لمبادرة اللواء الدكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد (المدارس الخضراء).

والتنسيق مع مجالس المدينة وأقسام شرطة الخدمات العامة للقضاء على كافة الإشغالات حول أسوار المدارس ومكافحة ظاهرة الباعة المتجولين.

وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشة مقترحات مجموعة من مديري الإدارات، حيث أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تكاتف الجهود حتى يكون العمل ناجحاً ويتوافق مع الهدف المنشود وهو تخريج أجيال واعدة منها. الجميع يمكننا أن نفخر. على مر السنين.