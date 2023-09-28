وكيل الأوقاف للدعوة يحذر: الآباء من إقتصار دورهم على الأمور المادية

أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إمكانية وجود شريحة من الناس، تعتقد أن مسؤوليتها لدى الأسرة، تتوقف عن الإنفاق المادي فقط، لكنها صورة خاطئة تمامًا.

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وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "ممكن تكون شريحة من الناس يتخيل إنه كراجل يصرف بس وهو اعتقاد خاطئ، لأنه في المقابل هتلاقي سيدات تعمل وتجتهد حتى تساعد مع زوجها، وممكن تكون أنها مصدر الدخل الأصلي".



وأضاف: "لو حسبناها بالحسبة دي هنضيع أولادنا، وممكن تكون هناك أسر دخلها ليس كبيرًا، لكنها تفهم جيدًا كيفية التعاون والتفاهم ومشاركة أبنائهم في الحياة، لأنه لازم تفهم ابنك، وتقوله أنت هتروح المدرسة وتشوف زملاء ليك معاهم إمكانيات كبيرة، وفي تانيين عندهم إمكانيات أقل، خليك دايمًا عينك على اللي أقل منك في الإمكانيات المادية والأكبر منك في المستوى التعليمي".





وتابع: "بتلك الطريقة، نساعد على بناء فكري جيد لأبنائنا، وهو مسئولية الأم والأب، من الضروري أن أعطي خبراتي في الحياة لأولادي، حيث أن القضية ليست قضية إنفاق فقط".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

