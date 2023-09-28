إنشاء المدينة الرياضية بمجمع المصالح المميكنة بالوادي الجديد

قفزت الوادي الجديد إلى القمة عندما قررت بناء المدينة الرياضية الجديدة باستثمارات ضخمة لتعزيز القدرات الرياضية للمحافظة.

ويعد مقر المصالح المميكن للمحافظة الموقع الذي تم اختياره لإقامة هذه المدينة الرياضية الحديثة، والذي من المتوقع أن يحقق تقدمًا كبيرًا في القطاع الرياضي ويوفر بيئة مثلى لتطوير المواهب الشابة وتعزيز الرياضة العالمية في المنطقة.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروع، قام اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية للموقع الذي يتم بناء المدينة الرياضية به. وكان بصحبته عدد من القيادات التنفيذية المعنية بهذا القطاع المهم.

خلال الجولة، تفقد الزملوط عددًا من الأقسام المختلفة في المدينة الرياضية بما في ذلك الملاعب المختلفة، وصالة الألعاب الرياضية، ومرافق الاسترخاء والترفيه. كما تمت مناقشة التقدم التنفيذي والتحديات التي تواجهها فرق العمل المشرفة على المشروع. وأعرب الزملوط عن ارتياحه للتقدم المحرز حتى الآن وتأكيده على ضرورة تقديم الدعم اللازم وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل.

تأتي هذه المدينة الرياضية في إطار تعزيز دور الرياضة في المحافظة كعنصر أساسي لتحسين الصحة ورفع مستوى اللياقة البدنية للمواطنين. وبدأ العمل في المدينة الرياضية قبل بضعة أشهر، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام خلال العام المقبل.

ومن المخطط أن توفر البنية التحتية الحديثة للمدينة الرياضية مرافق وخدمات متنوعة تلبي احتياجات اللاعبين والمدربين والجمهور على حد سواء. وستكون المدينة مجهزة تجهيزًا كاملاً لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة، بما في ذلك المباريات الدولية.

بهذا المشروع، تؤكد وادي الجديد على التزامها بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز القدرات الرياضية في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم المدينة الرياضية الجديدة في زيادة الوعي الرياضي وتعزيز السياحة الرياضية في المحافظة، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ورفاهية المجتمع ككل.

واطلع المحافظ على سير العمل، وأمر بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية ومسار الدراجات الهوائية، واستكمال أعمال سور وواجهة البوابة الجنوبية.

وأمر بتحويل مسار صرف محطة مياه الشرب بالمجمع. استغلالها من خلال زراعة الضفاف الرملية وإعادة تشجير المنطقة المحيطة بها، وعمل سلسلة من الجداريات على طريق محور 30 يونيو وعلى مدخل المطار، مع مراعاة المظهر الحضاري والجمالي.