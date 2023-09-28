"إعلام الخارجة" ينظم يومًا تثقيفيًا عن "المشاريع الصغيرة والحد من البطالة"

أقام مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان “المشروعات الوطنية والحد من البطالة”.

وألقى المحاضرات الدكتور حاتم عبدالقادر حمدون وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والأستاذ مصطفى عبد الفتاح الحائز على المركز الثاني في معرض دندرة للشركات الناشئة.

التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

بدأت غادة باسط محمد رئيس قسم الإعلام السكاني محاضرتها بالحديث عن أهمية دور قطاع الإعلام المحلي في التوعية بمخاطر المشكلة الديموغرافية وأهم تداعياتها وهي مشكلة البطالة والتي تمثل 7 %. وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أكدت على دور الدولة في معالجة هذه المشكلة من خلال إقامة المشاريع الصغيرة وتذليل كل العقبات والمعوقات.

وتحدث الدكتور حاتم عبدالقادر وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد عن أهمية خلق الفرص والتحفيز الذاتي من الفرد والإرادة قبل البدء في أي مشروع لأن هذه العوامل هي أحد أسباب النجاح. وناقش مع الحضور اقتراح أنواع المشاريع الصغيرة، إذ أكد أن المشاريع الصغيرة هي أهم المكونات العملية. التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أنواع المشاريع الزراعية والحيوانية

وحلل عبد القادر بالتفصيل أنواع المشاريع الزراعية والحيوانية التي يمكن للشباب في الوادي الجديد إقامتها برأس مال صغير، ومن بينها مشروع نقاط تجميع الألبان الذي يتطلب وسيلة نقل مزودة بثلاجة لضمان سلامة الحليب. . وكذلك مشروع إنتاج الزبادي البلدي، يحتاج هذا المشروع إلى الأكواب البلاستيكية فقط، أما المشاريع الحيوانية فتشمل: تربية وإنتاج الأرانب والبط والإوز والدجاج والسمان.

وأوضح عبدالقادر أن من أمثلة المشاريع الزراعية إنشاء مشاتل الخضار ونباتات الزينة وصناعة دبس التمر.

وأكد وكيل كلية الزراعة أن أي مشروع يواجه العديد من العقبات، لذا يجب على أولياء الأمور تشجيع وتحفيز أبنائهم للتغلب على هذه العقبات.

من جانبه، عرض مصطفى عبدالفتاح الحائز على المركز الثاني في معرض دندرة للشركات الناشئة، تجربته في إنشاء مشروع "صنع في الوادي" لتسويق المصنوعات اليدوية مثل: السلال والسعف والخرز خارج المحافظة، خاصة من إحدى المحافظات. العقبات التي تواجه المشاريع في فالي نويفو هي قوتها الشرائية المنخفضة. وقام بإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول عرض فيه هذه المنتجات، بالإضافة إلى المشاركة في معارض خارج المحافظة، كان آخرها معرض دندرة للشركات الناشئة بمحافظة قنا، وحصوله على المركز الثاني وجائزة اقتصادية قيمة.

اعلام الخارجة ينظم يوماً تثقيفياً بعنوان “المشاريع الصغيرة والحد من البطالة”