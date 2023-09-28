الخميس 28 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انقلاب حافلة ركاب بالواحات ووجود مصابين

انقلاب حافلة ركاب
انقلاب حافلة ركاب

انقلبت حافلة ركاب بعد المناجم، اليوم الخميس، على طريق الواحات، ووجود مصابين وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمدير قطاع أكتوبر، قد تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد المناجم بنحو 30 كيلو مترًا.

 

وبالمعاينة الأولية لرجال المرور أفادت بأنه في أثناء سير أتوبيس بالطريق اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها عدة مرات بالرمال وجاري حصر الضحايا.

 

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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