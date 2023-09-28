أشرف منصور لأوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية: المستقبل لكم والتعليم للجميع

أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورئي مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة أن علاقة الجامعة الألمانية بالطلاب تقوم على التقدم العلمي في التخصصات المختلفة وتخريج أجيال قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التقدم الهائل في مختلف العلوم.

جاء ذلك خلال تسليم المنح الدراسية لأوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية الدولية بحضور الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالقاهرة، وأولياء أمور الطلاب وسط احتفالية بتفوق أوائل الثانوية العامة والتحاقهم بالجامعة.

علاقة الجامعة الألمانية بالطلاب

ووصف "منصور" خلال كلمته علاقة الجامعة الألمانية بالطلاب بأنها علاقة مثل علاقة الوالدين بالأبناء وهي "الحب غير المشروط"-بحسب وصف، وهو القائم على التقدم والتفوق بغض النظر عن الامكانات المادية أو التوزيع الجغرافي أو أي تصنيف آخر، قائلاً "الهدف هو تعليم الجميع، وتكثيف الدور التنموي في كل أنحاء مصر من خلال الجامعة وخريجيها، ونقل الخبرة للأجيال القادمة".

وأكد"منصور" أن خريجي الجامعة الألمانية حققوا الكثير من النجاحات حول العالم في التخصصات العلمية المختلفة، وهو ما تسعى الجامعة لاستمراه، موجهًا حديثه للطلاب الأوائل الحاصلين على المنح الدراسية قائلاً " المستقبل لكم أنتم، ونحن جامعة محايدة سياسيًا ودينيًا وإيديولوجيا، وسيكون من بينكم هنا من يحقق التقدم العلمي مستقبلا، نعم من هنا من قلب العاصمة الجديدة عاصمة مصر الحقيقية وعامصة الجمهورية الجديدة".

واستكمل "منصور" حديثه للطلاب " نعم سيخرج من هنا قصص نجاح يتحدث عنها العالم كما خرج من قبل، وأقول لكل طالب لست وحدك، نحن معك ويوجد لدينا مركز الدعم الطلابي لتقديم الدعم في أي شئ، وهنا عليك أن تنجح فقط لتجد من يدعمك لمواكبة التقدم العلمي".