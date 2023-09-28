"بيروت السينمائي": إضراب هوليود لا يمكنه التأثير على السينما الأمريكية

كشف مؤسس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، عن نتائج إضراب هوليود، وإمكانية أن يهدد صناعة السينما والتلفزيون في أمريكا.

اضراب هوليوود

وقال خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، الإضراب لا يمكنه أن يؤثر بمفرده، على صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا.

وأضاف: "الجميع يتفق على أن هناك تغيراً للنموذج بشكل عام، الناس غيرت سلوكها مع "الترفيه"، وبالتالي سلوكيات الناس وتعاملها مع وسائل الترفيه هي التي تحدد شكل وصناعة كل الأعمال الفنية".

وتابع: "إضراب كتاب السيناريو يعطي إلهاماً للكتاب في بلادنا العربية والتي تعاني سرقة الأفكار، واحتكار بعض الكتاب، وعدم فسح المجال لكتاب جدد، مرددا: "مشاكل العالم الثالث تختلف كليا عن مشاكل أمريكا".

وحول تأثر الأوسكار بالإضراب والتخوفات حول ذلك، أوضح مؤسس مجتمع بيروت السينمائي سام لحود، أنه من الممكن أن يطال الأوسكار تأثيرات سلبية بسبب الإضرابات.

