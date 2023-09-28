لاعب يد الأهلي : هدفنا لقب بطولة أفريقيا لإسعاد الجماهير

أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إن الأحمر استعد بشكل جاد لخوض بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام في الكونغو برازافيل.



وأوضح أن فريق يد الأحمر استعد لهذه البطولة منذ شهر يوليو الماضي، بعدما خاض معسكر إعداد في سلوفينيا، وشارك في بطولة كأس الأبطال الدولية بالبوسنة من أجل التحضير المناسب لها، وخاض مواجهات قوية أمام فرق مثل مونبلييه الفرنسي وبرشلونة الإسباني ثم عاد وافتتح الموسم المحلي بخوض عدة مباريات في الدوري نجح خلالها في تحقيق العلامة الكاملة.



وأكد خلال حديثه أن الفريق يطمح بشدة للفوز باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ ست سنوات، وأن الجهاز الفني يحترم جميع الفرق التي تشارك في البطولة، مشيرا إلى قوة التنافس على المستوى القاري، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون صعبة، خاصة مع الوصول الى الأدوار النهائية.

وشدد كاستيلو على أن فريق يد الأهلي حاليًا على قلب رجل واحد، وسوف يخوض المباريات بمنتهى الجدية والقوة من أجل تحقيق الانتصارات وصولا إلى التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

انتصار الأهلي الأول بالبطولة ..

وبدأ الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها الكونغو، بالفوز على فريق فاب الكاميروني.

وأقيمت المباراة على صالة الألعاب الرياضية «نيكول أوبا» بالكونغو، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-18.

ويشارك «رجال يد الأهلي» في المجموعة الأولى إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي.