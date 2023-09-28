عبد الرحمن طه رجل مباراة يد الأهلي وفاب الكاميروني ببطولة أفريقيا

توج عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فاب الكاميروني، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس ن لحساب منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.



وقدم طه أداءً مميزًا ساهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 33-18.

ومن المقرر أن يواجه الفريق مع بي إم سي في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا ..

وأقيم مساء اليوم الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا أبطال الدوري للأندية، بتواجد مندوبي الأندية المشاركة في البطولة وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام، لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالبطولة التي تقام في الكونغو برازافيل.

حضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من هاني النجدي المدير الإداري ومحمد أبو زيد ومحمد سليمان، إداريي الفريق، حيث تقرر خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للبطولة، ومن بينها جدول المباريات وموعد وصول ومغادرة الفرق، والنزول لإجراء عمليات الإحماء داخل أرضية الملعب.



ويشارك فريق رجال يد الأهلي في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.

بينما فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولي إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.