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الخميس 28 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد حفل أحمد على الحجار بساقية الصاوى

أحمد على الحجار
أحمد على الحجار

يستعد الفنان أحمد على الحجار  اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر في السابعة مساء، لإحياء حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى،  ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا من المفاجآت، وعدد من اغانيه الجديدة وبعض الأغانى التراثية.

أحمد على الحجار

أحمد على الحجار

وقال مؤخرًا أحمد على الحجار نجل الفنان على الحجار، إن سبب عدم غنائه أغانى لوالده هو أنه يحاول الابتعاد عن المقارنة بينه وبين أبيه، متابعا: المقارنة بينى وبين والدى تحدث بالفعل ولكن أحاول الابتعاد عنها.

ورد أحمد على الحجار، على سؤال الإعلامية منى الشاذلى بشأن هل والدك يتفهم هذا السبب؟، قال خلال برنامج معكم، والدى متفهم السبب.

وعقب الفنان على الحجار على حديث ابنه قائلا: ابنى حتى يصبح لديه أغانيه الخاصة، منذ أن كان يعرف النطق غنى لى كثيرا، فزهق، وشبع واكتفى لابد أن يجد شيء آخر.

وتابع الفنان على الحجار، متحدثًا عن ابنه: أحمد شخصيته قوية، وصوته لا يؤثر عليه أحد ولا يريد أن يعطله أحد.

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