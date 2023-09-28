سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبوليس في دوري منطقة القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الخميس نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.





ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، في الثامنة مساء، واستعد لها فريق سيدات سلة الأهلي بشكل مناسب خلال التدريبات الأخيرة.

وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، والتركيز على العديد من الجوانب الخططية خلال المران الختامي.

ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، بعدما تغلب على فريق مصر للتأمين بنتيجة 76-47، في بطولة منطقة القاهرة.

مونديال اليد ..

وعلى صعيد منافسات كرة اليد ، تواجد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بالمجموعة الأولى، في فعاليات كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة

وأجريت اليوم الخميس مراسم قرعة البطولة، وأسفرت عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وضمت المجموعة الثانية فرق فوكس برلين الألماني والكويت الكويتي، وسان فرناندو الأرجنتيني، وضمت المجموعة الثالثة فرق ماجديبورج الألماني، وجامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق كيلسي البولندي، وسان فرانسسكو الأمريكي، والنجمة البحريني.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر من العام الجاري.