في ذكري المولد النبوي.. كيف كان يتعامل الرسول مع زوجاته؟.. فيديو

كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن كيف كان يتعامل الرسول مع زوجاته في كل مناحي الحياة، قائلة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع زوجاته بكل حكمة، خاصة فيما يخص الحياة المعيشية.

المولد النبوي الشريف

ولفتت الدكتورة سعاد صالح، إلى أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تمس زوجاته بسوء أو "ضرب"، رغم كافة ضغوط الحياة عليه وطلبات بيته.

أضافت سعاد صالح، خلال لقائها مع الإعلامية مي البحيري، عبر برنامج "كلام ما بينا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا أبو بكر الصديق عاتب ابنته السيدة عائشة وقام بضربها وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب فعل مثل ما فعل سيدنا أبو بكر مع ابنته حفصة، بعد أن عاملا الرسول صلى الله عليه وسلم بغضب وطلب من الرسول بزيادة نفقاتهن في المعيشة مع بقية زوجات النبي، حيث كان الرسول صلى الله عليه ضيق المعيشة ولا يملك الأموال الكثيرة، مؤكدة أن الرسول غضب من زوجاته حتى عرف سيدنا أبوبكر الصديق، وسيدنا عمر.

وأوضح أن العلاقة الزوجية لابد أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، مبينة أن الزوج يجب عليه احترام زوجته والاعتراف بأن لها حقوق مثله.