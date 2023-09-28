زي موحّدٌ وإعفاء الطلاب غير القادرين من المصروفات بجنوب سيناء

أنهت محافظة جنوب سيناء، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الأحد المقبل بالانتهاء من صيانة المدارس وتوحيد الزي المدرسي لكل مدرسة.

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إعفاء غير القادرين من المصروفات الدراسية علاوة على استمرار تخفيض المصروفات الدراسية للمدرسة اليابانية طور سيناء بنسبة 50%.

أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الالتزام وانضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم ومنضبط وآمن.

شدد على الالتزام بالمتابعة المستمرة، من أفراد المتابعة بالمديرية والإدارات كافة، خلال العام الدراسي الجديد، والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية وفق الكتاب الدوري رقم (٣٣) بتاريخ ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ والكتب الوزارية الدورية ذات الصلة.



شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطط المتابعات بالإدارات والمديرية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس مؤكدًا الالتزام بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.

طالب وكيل الوزارة، على الالتزام بالزى المدرسي الموحد، لافتًا إلى أن الزى المدرسي يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس ويمثل استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وإبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، بإزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء لمبدأ العدالة والمساواة.